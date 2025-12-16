Focus artiste Hans Josephsohn Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Focus artiste Hans Josephsohn

Jeudi 19 mars 2026 de 12h30 à 13h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 12:30:00

fin : 2026-03-19 13:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre de une heure, une œuvre, les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure. L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

Mort en 2012 à Zurich (Suisse), Hans Josephsohn naît en 1920 dans une famille juive en Prusse-Orientale, à Königsberg (aujourd’hui Kaliningrad en Russie). Ayant gagné l’Italie pour parfaire son apprentissage de sculpteur, il est contraint de quitter le pays en 1938 face à la montée du fascisme ; il trouve alors refuge à Zurich. Cinq ans plus tard, il reçoit la dernière carte postale de ses parents, victimes de la Shoah.

Il ouvre alors son premier atelier, où il entreprend la réalisation de rondes-bosses et de bas-reliefs en plâtre, en bronze et en laiton. Ses sculptures représentent souvent des figures féminines en buste, couchées ou debout, aux traits presque abstraits. Leur intensité ne naît pas de la ressemblance mais de la sensation de présence qu’elles produisent, de l’effet psychique et physique d’un ici et maintenant . Inspiré par l’histoire de la sculpture, influencé par la statuaire égyptienne, l’art roman ou encore la peinture impressionniste, le style de Josephsohn est puissant et charnel ; les traces de doigts visibles sur la surface de ses œuvres ne sont pas sans rappeler les touches de Van Gogh, pressées contre la toile. La technique de Josephsohn consiste souvent à assembler des plaques de plâtre autour d’un vide, puis à appliquer dessus plusieurs couches de plâtre liquide qu’il travaille ensuite à la main ou à l’aide d’outils. Il donne ainsi naissance à des entités hiératiques à l’aspect ancestral, qu’il peut ensuite fondre tout en gardant les empreintes du modelage, à l’image des trois

bustes en laiton présentés dans l’exposition. .

English :

As part of the une heure, une œuvre program, our mediators invite you to explore the work of one of the artists in the exhibition during a half-hour talk. The discussion continues over lunch provided by the Foundation.

