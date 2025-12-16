Focus artiste Vincent van Gogh Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Focus artiste Vincent van Gogh

Jeudi 9 avril 2026 de 12h30 à 13h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-09 12:30:00

fin : 2026-04-09 13:30:00

2026-04-09

Dans le cadre de une heure, une œuvre, Les médiatrices vous proposent d’explorer le travail d’un·e artiste de l’exposition, lors d’une conférence d’une demi-heure. L’échange se poursuit autour d’un déjeuner fourni par la Fondation.

Vincent van Gogh, fi ls aîné d’un pasteur, naît le 30 mars 1853 à Groot Zundert. Après avoir été vendeur à Paris et Londres pour Goupil & Cie, puis prédicateur laïc en Belgique, il embrasse finalement une carrière d’artiste avec le soutien financier de son frère Theo, il s’installe en 1880 à Bruxelles pour étudier le dessin à l’Académie royale des beaux-arts. Van Gogh passe ensuite plusieurs mois au presbytère de Nuenen, puis à Anvers, avant de rejoindre son frère à Paris, en février 1886. Introduit dans les cercles de peintres parisiens, il découvre l’impressionnisme et les estampes japonaises.



Son désir de lumière et de paysages nouveaux le pousse à s’installer à Arles, en février 1888. Les paysages le bouleversent, et le soleil du Midi révolutionne son usage de la couleur, qu’il considère comme la clé de la modernité.

Van Gogh exprime également le souhait de créer une communauté d’artistes dans le Sud, et loue une maison dans ce but ; seul Paul Gauguin le rejoindra pour quelques semaines, d’octobre à décembre 1888.

Le 24 décembre, suite à une violente dispute avec son ami, Van Gogh se mutile l’oreille. Soigné à l’hôpital d’Arles dans un premier temps, il se fait admettre à celui de Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence, où il peut continuer à peintre.

Le 16 mai 1890, il rejoint Theo à Paris, puis s’installe à Auvers-sur-Oise. Le 29 juillet, blessé par balle, il succombe de ses blessures. .

As part of the une heure, une œuvre program, the mediators invite you to explore the work of one of the artists in the exhibition, during a half-hour talk. The discussion continues over lunch provided by the Foundation.

