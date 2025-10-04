Focus : Ateliers IA Médiathèque du Carré d’Art Nîmes

Focus : Ateliers IA Médiathèque du Carré d’Art Nîmes samedi 4 octobre 2025.

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T15:00:00

Ateliers IA sur inscription au 04 66 76 35 03

Concevez votre propre « une » de presse à partir de l’IA, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 35 03 »}] La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

