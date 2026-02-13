Focus Frédérique Aït-Touati / Zone Critique – Théâtre : Le Bal de la Terre, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Focus Frédérique Aït-Touati / Zone Critique – Théâtre : Le Bal de la Terre Dimanche 15 février, 17h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

De 8 à 25 €

Depuis près de 20 ans, la compagnie Zone Critique explore différents modes d’écriture théâtrale et développe les imaginaires scientifiques et écologiques. Entre théâtre, histoire des sciences, philosophie et performance, ses projets interrogent les conséquences esthétiques et politiques du changement de cosmos.

Le Bal de la Terre

Le Bal de la Terre est une performance conçue pour et avec le public, qui puise dans un répertoire de danses et de musiques populaires empruntées à différentes époques. Les spectateurs et spectatrices, équipés de casque, sont plongés dans une salle de bal, les sons qui leur parviennent racontent les mouvements des vivants visibles ou invisibles, les souffles de l’air, les séismes de notre époque. Ici, la Terre tangue, les corps s’assemblent, et quelque chose vacille. À la croisée du théâtre, de la musique et de la pensée, Le Bal de la Terre est une expérience immersive, enivrée, où le public cherche le rythme d’un monde à réinventer. Une fête terrienne, à la fois joyeuse et inquiète, où l’on partage le vertige d’être ensemble, encore.

Durée : 50 minutes

Spectacle debout

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec Le Bal de la Terre, Frédérique Aït-Touati prolonge son exploration sensorielle de notre planète en crise, cette fois par le biais de la danse et de la fête. nantes lieu unique

