Focus Frédérique Aït-Touati / Zone Critique – Théâtre : Le Bal de la Terre Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 17:00 – 17:50

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € [carte LU]9 € [étudiant]Billetterie Tout public

Depuis près de 20 ans, la compagnie Zone Critique explore différents modes d’écriture théâtrale et développe les imaginaires scientifiques et écologiques. Entre théâtre, histoire des sciences, philosophie et performance, ses projets interrogent les conséquences esthétiques et politiques du changement de cosmos.Le Bal de la TerreLe Bal de la Terre est une performance conçue pour et avec le public, qui puise dans un répertoire de danses et de musiques populaires empruntées à différentes époques. Les spectateurs et spectatrices, équipés de casque, sont plongés dans une salle de bal, les sons qui leur parviennent racontent les mouvements des vivants visibles ou invisibles, les souffles de l’air, les séismes de notre époque. Ici, la Terre tangue, les corps s’assemblent, et quelque chose vacille. À la croisée du théâtre, de la musique et de la pensée, Le Bal de la Terre est une expérience immersive, enivrée, où le public cherche le rythme d’un monde à réinventer. Une fête terrienne, à la fois joyeuse et inquiète, où l’on partage le vertige d’être ensemble, encore.Durée : 50 minutesSpectacle debout

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/le-bal-de-la-terre-frederique-ait-touati



