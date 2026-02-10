Focus Frédérique Aït-Touati / Zone Critique – Théâtre : Trilogie terrestre Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 17:00 – 19:45

Gratuit : non De 8 à 25 € 12-25 €8-18 € [carte LU]9 € [étudiant]Billetterie Tout public

Depuis près de 20 ans, la compagnie Zone Critique explore différents modes d’écriture théâtrale et développe les imaginaires scientifiques et écologiques. Entre théâtre, histoire des sciences, philosophie et performance, ses projets interrogent les conséquences esthétiques et politiques du changement de cosmos.Trilogie terrestreTrois titres comme trois secousses : Inside, Moving Earths, Viral. Avec ces trois conférences-performances portées sur scène par Duncan Evennou, Frédérique Aït-Touati met en scène une pensée en mouvement, celle du philosophe Bruno Latour, mais aussi celle de notre époque, traversée par l’urgence climatique. Dans un dispositif à la fois épuré et vibrant, le comédien incarne cette pensée à l’œuvre. On y passe du globe aux sols mouvants, des modèles figés aux formes virales du vivant. Il ne s’agit pas de faire un théâtre « sur » l’écologie, mais un théâtre depuis elle – un théâtre où la Terre, enfin, entre en scène et devient le centre d’une expérimentation métaphysique. La parole devient matière, la science s’incarne, et le public, lui, devient le témoin actif d’une réflexion profonde et habitée. Un triptyque de l’intelligence sensible, à la fois sensoriel et politique.Durée : 2h45 avec entracteReprésentations : vendredi 13 février à 19h et samedi 14 février à 17h

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/trilogie-terrestre-frederique-ait-touati-bruno-latour



