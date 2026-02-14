Focus : IA et industrie, CCI Cholet, Cholet

Focus : IA et industrie Mardi 28 avril, 08h30 CCI Cholet Maine-et-Loire

Concept central dans l’Usine du Futur, plongeons au cœur des technologies qui façonnent l’opérateur augmenté (un travailleur assisté par les technologies numériques pour améliorer ses capacités, sa sécurité et son efficacité sur le terrain, sans le remplacer.)

Vision par ordinateur, IA, AR, exosquelettes… Des outils pour travailler mieux, plus sûr et plus intelligemment.

Ce que nous aborderons :

Améliorer la sécurité et le confort de travail

Accroître la productivité et la qualité

Faciliter la transmission des savoir-faire

Rendre l’industrie plus humaine et collaborative, malgré la montée en puissance du numérique

Avec l’intervention d’Alexandre Boucher – Directeur de Clarté qui réalisera une démonstration de guidance à la maintenance en réalité augmentée.

Animé par Jean-Baptiste BENARD – Conseiller Industrie du Futur, CCI de Maine-et-Loire

L’opérateur augmenté = L’humain + la technologie USINE DU FUTUR IA