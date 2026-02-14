Focus : IA et industrie, CCI Cholet, Cholet
Focus : IA et industrie, CCI Cholet, Cholet mardi 28 avril 2026.
Focus : IA et industrie Mardi 28 avril, 08h30 CCI Cholet Maine-et-Loire
Atelier gratuit – Entrée sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T08:30:00+02:00 – 2026-04-28T10:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T08:30:00+02:00 – 2026-04-28T10:00:00+02:00
Concept central dans l’Usine du Futur, plongeons au cœur des technologies qui façonnent l’opérateur augmenté (un travailleur assisté par les technologies numériques pour améliorer ses capacités, sa sécurité et son efficacité sur le terrain, sans le remplacer.)
Vision par ordinateur, IA, AR, exosquelettes… Des outils pour travailler mieux, plus sûr et plus intelligemment.
Ce que nous aborderons :
- Améliorer la sécurité et le confort de travail
- Accroître la productivité et la qualité
- Faciliter la transmission des savoir-faire
- Rendre l’industrie plus humaine et collaborative, malgré la montée en puissance du numérique
Avec l’intervention d’Alexandre Boucher – Directeur de Clarté qui réalisera une démonstration de guidance à la maintenance en réalité augmentée.
Animé par Jean-Baptiste BENARD – Conseiller Industrie du Futur, CCI de Maine-et-Loire
CCI Cholet Rue Eugène-Brémond 49300 Cholet France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://evenements.maineetloire.cci.fr/index.php?e=ia-generative-focus-ia-et-industrie »}]
L’opérateur augmenté = L’humain + la technologie USINE DU FUTUR IA