Focus Industrie Edition 2025 lycée boucher de Perthes Abbeville

Focus Industrie Edition 2025 Mercredi 26 novembre, 13h30 lycée boucher de Perthes Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T13:30:00+01:00 – 2025-11-26T16:30:00+01:00

Fin : 2025-11-26T13:30:00+01:00 – 2025-11-26T16:30:00+01:00

Forum destiné au publics adulte, lycéens, en insertion du Territoire d’industrie au Lycée Boucher de Perthes à Abbeville.

Visite des ateliers professionnels en industrie.

Des ateliers découverte avec les partenaires : OPCO 2i, Mission locale, MPT, Porch’Orientation, UIMM, Campus des métiers, GRETA, Franchir un Cap..

Des rencontres avec des entreprises locales qui présenterons leurs produits,

leurs métiers et leurs EPI

lycée boucher de Perthes 1 rue Paul Delique, 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Sensibilisation aux métiers dans l’industrie