Focus Japon, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Focus Japon, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort jeudi 9 avril 2026.
Focus Japon 9 – 16 avril Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-09T14:30:00+02:00 – 2026-04-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T17:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00
Jeudi 9 Avril à 14h30 – en salle annie aubert aux colonnes atelier baïka sur la mythologie japonaise Après une introduction à la mythologie japonaise, les enfants réaliseront en collage de grands torii, ces hauts portails rouges japonais qui marquent l’entrée des temples shintô, peindront et encreront des créatures des légendes japonaises à l’aide de gouache et de tampons. Ils complèteront ensuite leurs œuvres de mots en japonais. Durée 1h15. Dès 7 ans. Gratuit – sur inscription à 05 56 57 48 40
Vendredi 10 Avril à 17h – à la médiathèque club manga Le rendez-vous des curieux et des amoureux du manga. Débat, actualités, nouveautés, incontournables… Gratuit – sur inscription Au 05 56 57 48 40
Mercredi 15 Avril à 10h30 – à la médiathèque l’heure des histoires japonaises Dès 3 ans.
Jeudi 16 Avril à 17h – à la médiathèque ça joue ! spécial japon Dès 7 ans. Jeux de société, jeu vidéo ou les deux : vous avez le choix ! Venez découvrir la culture vidéo-ludique japonaise : essayez les jeux de combat, testez votre équilibre sur Nekojima, challengez-vous avec les jeux de rythme, dépassez-vous avec les shoot ‘em up ! Gratuit – sur inscription au 05 56 57 48 45
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 57 48 40 »}]
Ateliers, lectures, jeux et club manga au programme pour ce spécial Japon ! jeu japon
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