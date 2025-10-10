Focus : La réécriture scénaristique en questions ? Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris

A l’occasion de la sortie de son ouvrage, « Réécrire un scénario », Richard Sidi, délégué général de la Maison du Film et script doctor, vous dévoilera en quoi la réécriture scénaristique est essentielle dans le développement d’un projet filmique. Riche de sa longue expérience en lecture et en accompagnement de projet, il répondra ainsi à toutes les questions qu’on peut se poser sur la lecture, l’écriture et la recherche de solutions pour remédier à des problèmes de scénario.

« Réécrire un scénario » est une nouvelle version enrichie de « Savoir optimiser un scénario du même auteur », seul ouvrage recommandé par le CNC avant un dépôt à l’aide à la production de court métrage.

Ouverte à toutes et à tous, la Maison du Film accompagne la nouvelle création cinématographique. Chaque mois, l’association propose à ses adhérent(e)s une rencontre avec un(e) professionnel(le) du cinéma ou d’une institution. Ce moment d’échange représente la possibilité de s’informer sur le secteur cinématographique et les problématiques qui y sont liées.

Vendredi 10 octobre – 10h – Sur inscription au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

La bibliothèque du cinéma François Truffaut poursuit son immersion dans les métiers du cinéma et vous invite à rencontrer des professionnels du cinéma autour d’un petit-déjeuner dans le cadre des Focus de la Maison du Film.

Réservation au 01 40 26 29 33 ou par mail : bibliotheque.cinema@paris.fr

Public adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Forum des Halles, niveau -3, 4 rue du cinéma 75001 Paris

+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut