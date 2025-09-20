Focus « La Villa Arson : naissance d’une institution d’un type nouveau dans le contexte des années 1960 » Villa Arson Nice

Focus « La Villa Arson : naissance d’une institution d’un type nouveau dans le contexte des années 1960 » Villa Arson Nice samedi 20 septembre 2025.

Focus « La Villa Arson : naissance d’une institution d’un type nouveau dans le contexte des années 1960 » Samedi 20 septembre, 16h00 Villa Arson Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Venez participer au focus « La Villa Arson : naissance d’une institution d’un type nouveau dans le contexte des années 1960 » pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025. Rendez-vous au niveau des amphithéâtres extérieurs, dans les jardins de la Villa Arson.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser et accompagner.

La singularité de la Villa Arson passe également par l’association de ses différents registres d’activité (l’école, la bibliothèque, les expositions, la recherche et les résidences), dont les actions s’entre-croisent et enrichissent les expériences.

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

Venez participer au focus « La Villa Arson : naissance d’une institution d’un type nouveau dans le contexte des années 1960 » pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025. Rendez-vous au niveau…

Entrée de la Villa Arson, 1972 © Photo Michel Marot