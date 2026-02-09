Focus oeuvres du Mexique à la Micro Folie Melle
Focus oeuvres du Mexique à la Micro Folie
Hôtel de Ménoc Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Venez découvrir un peu d’histoire du Mexique à travers divers œuvres. Projections, commentaires et petites histoires sont au rendez-vous.
Tout public .
Hôtel de Ménoc Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 04 05
English : Focus oeuvres du Mexique à la Micro Folie
