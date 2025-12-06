Focus On Le musée Camille Claudel Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.
Ce samedi, nous partirons à la découverte du musée de Nogent sur Seine consacré à l’artiste Camille Claudel.
Public ados adultes. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
