Focus On musée de la Chaussure et musée du Peigne et de la Plasturgie

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

samedi 24 janvier 2026.
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Gratuit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Chaque mois, la Micro-Folie Guéret vous propose un rendez-vous privilégié afin de découvrir un site, un château, un musée, un artiste… En ce mois de janvier, nous nous intéresserons au musée de la Chaussure de Romans sur Isère et au musée du Peigne et de la Plasturgie d’Oyonnax. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
