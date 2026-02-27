Focus On Musée de Pont-Aven Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Focus On Musée de Pont-Aven

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.

Ce samedi, nous partirons à la découverte du musée de Pont-Aven.

Public ados adultes. Réservation conseillée .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

English : Focus On Musée de Pont-Aven

