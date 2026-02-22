Focus on musée national de la Maison Bonaparte Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
Focus on musée national de la Maison Bonaparte
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.
Ce samedi, nous partirons à la découverte du musée national de la maison Bonaparte d’Ajaccio avec une visite virtuelle.
Public ados adultes. Réalité Virtuelle dès 13 ans. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr
