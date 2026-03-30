Focus On Street art Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Focus On Street art

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Focus On est une présentation découverte d’un site, d’un musée ou d’un château en lien avec les oeuvres de la Micro-Folie.

Ce samedi, nous partirons à la découverte du monde du Street art et des lieux de référence de cet art.

Public ados adultes. Réalité Virtuelle dès 13 ans. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com

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English : Focus On Street art

L’événement Focus On Street art Guéret a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret