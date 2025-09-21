Focus sur deux fermes remarquables Commune de Mandray Mandray

Focus sur deux fermes remarquables Commune de Mandray Mandray dimanche 21 septembre 2025.

Focus sur deux fermes remarquables Dimanche 21 septembre, 14h30 Commune de Mandray Vosges

Rendez-vous au parking de la Haute-Mandray. Durée de la visite : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

De la Pierre Valacine au bois des Fourrières : visite guidée de deux bâtiments emblématiques du patrimoine de la commune, à la recherche de l’histoire de leur construction et de celle de leurs occupants.

Commune de Mandray 500 route de la Haute-Mandray, 88650 Mandray Mandray 88650 Vosges Grand Est Le toponyme de Mandray (de Mandritio) remonte au moins au XIᵉ siècle. Le ban, ou mairie, de Mandray comprenait les villages et hameaux de Mandray (divisé en Moyenne, Haute et Basse-Mandray), Bénifosse, Entre-Deux-Eaux, Remémont, et une partie de Fouchifol. Dans tout ce ban, sauf à Basse-Mandray où le seigneur de Saulcy avait dix hommages, le chapitre de Saint-Dié possédait la haute, moyenne et basse justice, ainsi que le droit de mainmorte.

Des combats se sont déroulés dès 1914 sur le territoire de la commune. En représailles, les Allemands ont incendié l’église le 28 août de cette même année et fusillé des civils.

La commune a été décorée, le 22 octobre 1921, de la Croix de guerre 1914-1918.

De la Pierre Valacine au bois des Fourrières : visite guidée de deux bâtiments emblématiques du patrimoine de la commune, à la recherche de l’histoire de leur construction et de celle de leurs…

© S. Durand / Inventaire général – Région Grand Est