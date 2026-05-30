Focus sur la culture normande, Espace Durdent, Paluel

Focus sur la culture normande 30 mai et 13 juin Espace Durdent Seine-Maritime

gratuit,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

En deux rendez-vous distincts, une programmation du Clos des fées convie à des propositions culturelles autour de la thématique de la culture normande. Les soirées auront lieu hors les murs, à l’Espace Durdent dans le bourg de Paluel.

Samedi 30 mai, à18h, projection du documentaire Ma langue natale en présence du réalisateur Rémi Mauger, enfant de la langue régionale normande. En s’interrogeant sur la disparition des dialectes, le cinéaste est parti à la recherche des sons presque disparus, de son enfance. Le film fait entendre aussi bien le témoignage de poètes, chanteurs, chercheurs, enseignants ou de linguistes qui s’efforcent de maintenir vivant ces mots de la ruralité, ce patrimoine immatériel.

D’une durée de 52 mn, ce road-movie conduit sur les chemins de certains habitants qui encore aujourd’hui, disent le monde à leur manière, dans une langue où les mots entendus, font ressurgir des fragments d’histoire et d’identité.

La même soirée, à 20h30, « Les Fées cauchoises », un spectacle où se mêlent musique, danse, théâtre. Matthieu Lapierre, son concepteur, y explore la culture normande à travers ses lieux, ses figures, ses histoires et sa langue. La distribution se répartira entre Jean et Stéphane Avenel, Bruno Mallet, Fabrice Jardin, Fabien Morin, François Tashdjian, Boris Branilovic, Samuel Lapierre ou encore les classes de danse du conservatoire de la côte d’Albâtre et le club des aînés de Paluel.

Samedi 13 juin, à 20h30.Porté par l’association Galaor, la soirée débutera par un concert de Normandie Factory groupe connu pour opérer une passerelle entre les musiques traditionnelles normandes et celles d’un répertoire actuel. À la suite, Groove Factory animera un bal folk.

Espace Durdent impasse du stade 76450 Paluel Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr »}]

Deux rendez-vous distincts du Clos des fées à Paluel déclinent des propositions culturelles autour de la culture normande. Les soirées auront lieu hors les murs, Espace Durdent à Paluel. culture normande Région Normandie

Valentina Solfrini Bonhommes