Focus sur le clavicorde Espace Noriac salle basse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Focus sur le clavicorde

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 14:00:00

fin : 2027-01-23 17:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Le Conservatoire de Limoges vous invite à découvrir l’un des trésors de sa collection d’instruments : le clavicorde. Héritier du tympanon médiéval, cet instrument à clavier est l’ancêtre du piano-forte, lui-même précurseur du piano moderne. Proche du virginal par sa conception, il séduit par la finesse et l’intimité de sa sonorité. Tout au long de la journée, venez écouter le clavicorde interprété par les enseignants et les élèves du Pôle Claviers, et approfondissez vos connaissances grâce à une conférence consacrée à son histoire, son fonctionnement et ses usages musicaux. Renseignements par mail.

10h-12h30 : cours publics aux élèves du pôles claviers

14h-15h30 : conférence « Le clavicorde : histoire, fonctionnement, rôles musicaux » par Renée Geoffrion, factrice de clavicordes à Pierre Buffière

15h30-17h : cours publics aux élèves du pôle claviers .

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine crr.animation@limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Focus sur le clavicorde

L’événement Focus sur le clavicorde Limoges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Limoges Métropole