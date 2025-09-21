Focus sur le métier de licier Espace culturel – Château de Kerdurand Riantec

Focus sur le métier de licier Dimanche 21 septembre, 15h00 Espace culturel – Château de Kerdurand Morbihan

Entrée libre et gratuite

Le dimanche 21 septembre à 15 h à l’espace culturel de Kerdurand : focus sur le métier de licier.

A travers son exposition « Morbihanig », Daniel Cordeau vous fera découvrir le métier peu connu de licier consacré à la fabrication de grandes tapisseries d’art. Ce savoir-faire, exigeant patience, habilité et sens artistique, permet à la fois de perpétuer un art ancestral, tout en offrant des perspectives modernes à la création textile.

Espace culturel – Château de Kerdurand Parc de Kerdurand 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33 (0)2 97 33 52 40 https://www.riantec.bzh/contacts/espace-culturel-de-kerdurand/ https://www.riantec.bzh/histoire-de-la-ville/ Situé dans une belle bâtisse du XVIIIe siècle, l’Espace culturel de Kerdurand est un service municipal dédié aux activités culturelles de la commune.

Toute l’année, l’espace est ouvert à toutes les formes d’expression artistique. Il accueille des expositions d’art, des concerts, des récitals ainsi que des résidences artistiques. Le parvis et la cour du château sont également le théâtre de spectacles en extérieur. Présence d’un parking

Ligne de bus située à proximité

