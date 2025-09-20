Focus sur … « Les massacres de Machecoul » de François Flameng Musée d’art et d’histoire Cholet

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T11:50:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T11:50:00

En 20 min, le musée propose de faire un focus sur une oeuvre de ses collections.

Ici, il s’agit d’aborder les guerres de Vendée à travers l’oeuvre Les massacres de Machecoul de François Flameng exposée dans la galerie d’histoire. L’imposant tableau, incontournable dans le parcours de visite, nous raconte une partie du conflit de la fin du XVIIIe siècle mais aussi le contexte politique et artistique de la fin XIXe, époque de sa réalisation.

Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772322 https://collections-musees.cholet.fr La Galerie d’Histoire retrace principalement les Guerres de Vendée qui, de 1793 à 1796, opposèrent les armées Catholiques et Royales aux forces Républicaines. Se détache particulièrement la Salle des Généraux Vendéens. Les diverses victoires, la Défaite de Cholet (17 octobre 1793) puis la Virée de Galerne, et plus tard, les soulèvements de 1815, et l’odyssée de la duchesse de Berry sont évoqués par des tableaux, des armes, des documents, des drapeaux. La galerie d’Art propose un choix d’œuvres du XVIIIe et du XIXe siècles, illustrant les thèmes mythologiques, historiques, religieux, le paysage, ou le portrait. La peinture du XXe siècle propose un panorama de l’abstraction géométrique, depuis le Cubisme jusqu’à nos jours, avec des œuvres qui illustrent une des tendances artistiques majeures de notre époque. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.

