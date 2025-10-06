Focus sur les Semaines d’Information sur la Santé Mentale – SISM 2025

Le thème central de cette 36e édition est « Pour notre santé mentale, réparons le lien social », afin de souligner l’importance des relations sociales dans le bien-être et la santé mentale de tous les citoyens.

Portes ouvertes, ateliers, plénières, ciné-débats, balades et forums : autant d’initiatives qui permettent à chacun de s’informer, de partager et de s’engager. Ces actions sont ouvertes à toutes les personnes souhaitant mieux comprendre les conduites suicidaires et se sensibiliser à la prévention.

Un enjeu de santé publique

Les liens sociaux constituent un facteur déterminant pour la santé mentale et physique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des relations de qualité contribuent à modérer le stress, prévenir la dépression, renforcer l’estime de soi, améliorer la qualité du sommeil et encourager la pratique d’une activité physique régulière. À tous les âges de la vie, ces interactions jouent un rôle protecteur dans le développement personnel et dans la vie collective.

Pourquoi participer aux SISM ?

Les actions menées pendant les SISM sont essentielles pour ouvrir le débat autour de la santé mentale et encourager chacun à s’impliquer dans son bien-être quotidien. Que vous choisissiez de participer à un forum, à une marche ou à une séance de sensibilisation, vous contribuerez à faire évoluer les mentalités sur les troubles psychiques, tout en apprenant des stratégies pratiques pour prendre soin de votre santé mentale.

À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 2025, du 6 au 19 octobre, la Ville de Paris, en partenariat avec de nombreux acteurs, propose un programme d’actions ouvertes au grand public pour sensibiliser et échanger autour des questions de santé mentale.

Du lundi 06 octobre 2025 au dimanche 19 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

