Focus sur l’œuvre de Capucine Vever – JEP2025 Archives de Bordeaux Métropole Bordeaux

Focus sur l’œuvre de Capucine Vever – JEP2025 Archives de Bordeaux Métropole Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Focus sur l’œuvre de Capucine Vever – JEP2025 Samedi 20 septembre, 11h00 Archives de Bordeaux Métropole Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre d’une déambulation croisée entre les Archives de Bordeaux Métropole et le Jardin botanique, venez découvrir le travail de l’artiste Capucine Vever.

Cette rencontre permettra de revenir sur sa résidence de recherche menée aux Archives métropolitaines, dans le cadre d’un partenariat entre les Archives de Bordeaux Métropole et Föhn, au cours de laquelle elle a exploré les documents liés à la Garonne et au rôle du fleuve dans l’histoire de la traite et de l’esclavage. Elle y présente deux oeuvres, Duc d’Alvaaa, une série de sculptures à voir dans le cadre de l’exposition Collector au Jardin botanique et Les troubles de la Garonne, une œuvre sonore polyphonique installée aux Archives dont la musique a été réalisée par Valentin Ferré et l’interprétation voix par Bénicia Makengélé. Une occasion de découvrir son travail en lien avec l’histoire du territoire.

Informations pratiques :

Rendez-vous aux Archives de Bordeaux Métropole

Parvis des Archives 33100 Bordeaux

Accès Tram A, station Jardin Botanique

Lignes 25 et 61, arrêt Jardin Botanique

Prix : Gratuit

Durée : 1h

Archives de Bordeaux Métropole Parvis des archives, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « associationfohn@gmail.com »}]

Déambulation croisée entre l’exposition Collector et les Archives de Bordeaux Métropole visite art contemporain

Duc d’Alvaaa de Capucine Vever ©Mélissa Portes