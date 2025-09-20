Focus sur l’œuvre de Capucine Vever – JEP2025 Archives de Bordeaux Métropole Bordeaux
Focus sur l’œuvre de Capucine Vever – JEP2025 Samedi 20 septembre, 11h00 Archives de Bordeaux Métropole Gironde
Gratuit sur inscription
Dans le cadre d’une déambulation croisée entre les Archives de Bordeaux Métropole et le Jardin botanique, venez découvrir le travail de l’artiste Capucine Vever.
Cette rencontre permettra de revenir sur sa résidence de recherche menée aux Archives métropolitaines, dans le cadre d’un partenariat entre les Archives de Bordeaux Métropole et Föhn, au cours de laquelle elle a exploré les documents liés à la Garonne et au rôle du fleuve dans l’histoire de la traite et de l’esclavage. Elle y présente deux oeuvres, Duc d’Alvaaa, une série de sculptures à voir dans le cadre de l’exposition Collector au Jardin botanique et Les troubles de la Garonne, une œuvre sonore polyphonique installée aux Archives dont la musique a été réalisée par Valentin Ferré et l’interprétation voix par Bénicia Makengélé. Une occasion de découvrir son travail en lien avec l’histoire du territoire.
Informations pratiques :
Rendez-vous aux Archives de Bordeaux Métropole
Parvis des Archives 33100 Bordeaux
Accès Tram A, station Jardin Botanique
Lignes 25 et 61, arrêt Jardin Botanique
Prix : Gratuit
Durée : 1h
Archives de Bordeaux Métropole Parvis des archives, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Déambulation croisée entre l’exposition Collector et les Archives de Bordeaux Métropole visite art contemporain
Duc d’Alvaaa de Capucine Vever ©Mélissa Portes