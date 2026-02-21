Samedi 28 mars 2026

Le « Focus » est un temps rajouté à la programmation régulière, qui va traiter un thème particulier en plusieurs événements. Ce « Focus Arbres » réunit trois spectacles sur ce même thème, une déclination en trois temps, trois conteurs et deux violoncellistes.

– 15h, Robin Dubois, Justicier vert – Nathalie Leone à la Vagabonde

Le pari de ce spectacle, c’est le rêve insensé de croire que Robin, et sa flèche saisissante puisse surgir ici, maintenant, entre le riche et l’arbre, entre la hache et le pauvre.

– 16h30, Les Elles de la Forêt – Médiathèque Marguerite Duras : 115 Rue de Bagnolet, 75020 Paris.

Conteuse Mapie Caburet et violoncellistes Stann Duguet et Pascale Berthomier à la médiathèque Marguerite Duras- Gratuit

À l’instar des contes merveilleux, Les Elles de la Forêt est un récit initiatique : Suzy-Ann partira à la rencontre de cette forêt mystérieuse, microcosme que la civilisation croyait avoir détruit à jamais. Elle y sera accueillie par les cinq ELLES, gardiennes des arbres et de la forêt.

– 19h, ARBRES – Nathalie Leone et François Godard à la Vagabonde

les deux artistes mêlent mythologie réelle ou inventée, récit scientifique, souvenir personnel, activisme politique, poésie, incantation. Ou comment, à deux voix, raconter les arbres, grands vivants majestueux et fragiles, et la façon dont les humains tissent leur vie avec eux depuis toujours.

En coproduction avec la Compagnie « A la lueur des contes/ Maison des Contes en Est », et en partenariat avec la médiathèque Marguerite Duras.

Cette formule allie autour d’un thème : un évènement (débat, lecture, signature,…) et un spectacle de Conte.

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 22h00

payant

De 10,99 à 15,99 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

La Vagabonde 122, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33660677257 contact@lavagabonde.eu https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris https://www.facebook.com/Lavagabonde.paris



