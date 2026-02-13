FOCUS TIME l’alliance vibrante du Jazz et du Slam La Maison Nugues Romans-sur-Isère

FOCUS TIME l’alliance vibrante du Jazz et du Slam

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

2026-03-21

Au cœur de l’univers de Focus Time, un groupe qui fusionne avec audace les rythmes du Jazz et la puissance des mots du Slam.

English :

At the heart of the Focus Time universe, a group that boldly fuses the rhythms of jazz with the power of slam words.

