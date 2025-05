Fog & Sol – Chapelle de l’Immaculée Nantes, 25 mai 2025 16:00, Nantes.

Gratuit : non 15 € – 20 € Billetterie : Musique sacrée à la cathédrale de Nantes Tout public

Rien ne semble rapprocher ces deux styles baroques que sont la musique anglaise et la musique sud-américaine : l’une est réputée pour sa pudeur, sa mélancolie et ses harmonies poussées a l’extrême, l’autre pour son éclat, son sens du rythme et de la danse. L’ensemble El Sol présente ici un programme audacieux, en miroir, mêlant les styles musicaux de ces deux mondes aux antipodes.Distribution :Maitrise de la cathédrale de NantesEnsemble El SolCloé Sévère, directionDans le cadre de Baroque en scène

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.baroque-en-scene.com/