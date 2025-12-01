FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage AUDITORIUM Besançon

FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage,

Aucune connaissance biblique ou artistique n’est nécessaire.

Thématique La Sainte Famille aux couleurs du Caravage

1 heure pour la Bible éclairée du génie créatif d’artistes qui nous offrent à mieux entendre, et voir la Parole de Dieu. Méditation spirituelle animée par le père Axel Isabey, chargé du service diocésain foi et art, chapelain de Notre-Dame de Ronchamp.

Cette démarche s’adresse à tous ceux qui désirent s’approcher de la révélation chrétienne ou approfondir leur foi, par des commentaires soutenus de la Bible. Les œuvres d’art peuvent alors nous aider à mieux ressentir et interpréter nos émotions esthétiques et spirituelles.

Soyons assurés qu’il ne s’agit pas tant de voir des choses nouvelles, mais à voir de façon nouvelle l’Évangile, ancre de la foi, et cet Art qui, au fil des siècles, cherche à chanter, par toute la création, la Bonne Nouvelle du Christ. .

AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

English : FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage

German : FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage

Italiano :

Espanol :

L’événement FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage Besançon a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON