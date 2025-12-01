FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage AUDITORIUM Besançon
FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage AUDITORIUM Besançon mercredi 10 décembre 2025.
FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 18:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage,
Aucune connaissance biblique ou artistique n’est nécessaire.
Thématique La Sainte Famille aux couleurs du Caravage
1 heure pour la Bible éclairée du génie créatif d’artistes qui nous offrent à mieux entendre, et voir la Parole de Dieu. Méditation spirituelle animée par le père Axel Isabey, chargé du service diocésain foi et art, chapelain de Notre-Dame de Ronchamp.
Cette démarche s’adresse à tous ceux qui désirent s’approcher de la révélation chrétienne ou approfondir leur foi, par des commentaires soutenus de la Bible. Les œuvres d’art peuvent alors nous aider à mieux ressentir et interpréter nos émotions esthétiques et spirituelles.
Soyons assurés qu’il ne s’agit pas tant de voir des choses nouvelles, mais à voir de façon nouvelle l’Évangile, ancre de la foi, et cet Art qui, au fil des siècles, cherche à chanter, par toute la création, la Bonne Nouvelle du Christ. .
AUDITORIUM 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
English : FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage
German : FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage
Italiano :
Espanol :
L’événement FOI & ART La Sainte Famille aux couleurs du Caravage Besançon a été mis à jour le 2025-11-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON