Foil Day à Moulin Mer Centre Nautique de Moulin Mer Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas

Foil Day à Moulin Mer

Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Envie de voler au-dessus de l’eau ?

Le Centre Nautique Moulin Mer vous donne rendez-vous le samedi 11 avril pour une journée découverte 100% wingfoil !

–> Sensations de glisse

–> Découverte ou perfectionnement

–> Encadrement par des moniteurs passionnés

–> Cadre exceptionnel de la rade de Brest

Au programme

– Accueil à partir de 9h

– À midi food truck galettes/ crêpes

– Baptême d’initiation au Wingfoil (réservation obligatoire)

– Test matériel Wingskate

– Baptême foil en BirdyFish

Que vous soyez débutant curieux ou déjà accro, c’est le moment parfait pour vous lancer ou progresser.

Places limitées réservation obligatoire.

Viens tester, progresser et surtout te faire plaisir sur l’eau ! .

Centre Nautique de Moulin Mer 32 Route du Centre Nautique Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 75 00

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English : Foil Day à Moulin Mer

L’événement Foil Day à Moulin Mer Logonna-Daoulas a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS