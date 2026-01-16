Foils Journées Baie de Quiberon Saint-Pierre-Quiberon

Foils Journées Baie de Quiberon

Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Début : 2026-03-27 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-27

La 10e et DERNIÈRE édition des Foils Journées — Baie de Quiberon se tiendra du 27 au 29 mars 2026. Après la journée réservée aux professionnels (vendredi 27 mars), les aficionados du foil pourront profiter d’un salon où les exposants présenteront leurs nouveautés, d’essais de matériel ouverts à tous et de compétitions sur de nombreux supports (28 & 29 mars).

L’I2N, institut national du nautisme, profitera de l’occasion pour ouvrir ses portes au grand public et faire découvrir ses nombreuses formations ainsi que ses infrastructures et projets. .

Beg Rohu Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

