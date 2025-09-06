Foire à la Brocante Brioude
Foire à la Brocante Brioude samedi 6 septembre 2025.
Foire à la Brocante
Bd Devins Brioude Haute-Loire
Début : 2025-09-06 07:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Brocante Foire aux antiquités organisée par Collector 63 avec le concours de la municipalité de Brioude
Bd Devins Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr
English :
Brocante Antiques fair organized by Collector 63 with the support of Brioude town council
German :
Trödelmarkt Antiquitätenmesse organisiert von Collector 63 mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Brioude
Italiano :
Brocante Fiera dell’antiquariato organizzata da Collector 63 con il sostegno del Comune di Brioude
Espanol :
Brocante Feria de antigüedades organizada por Collector 63 con el apoyo del ayuntamiento de Brioude
L’événement Foire à la Brocante Brioude a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne