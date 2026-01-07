Foire à la Brocante et à l’Artisanat 2, Boulevard Frédéric Latouche HEXAGONE – Autun

Foire à la Brocante et à l’Artisanat

2, Boulevard Frédéric Latouche HEXAGONE – 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Le Club Cyclotouriste Autunois organise la 43ème Edition de la Foire à la Brocante et à l’Artisanat sur 1200 m2 d’exposition. Plus de 30 exposants présenteront toutes sortes de Collections Cartes Postales, Bandes Dessinées, collections diverses, petits meubles, luminaires, bijoux, vaisselles, ameublements, décorations, tapis, tableaux, objets d’arts, artisanat, vêtements, lingeries, collectionneurs voitures, verreries, etc…..les brocanteurs et artisants d’art tous professionnels viennent de toute la France pour exposer et vendre leurs collections ou productions. .

2, Boulevard Frédéric Latouche HEXAGONE – 2 Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 24 65 Daniel.maltet@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Foire à la Brocante et à l’Artisanat Autun a été mis à jour le 2026-01-07 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II