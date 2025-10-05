Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay

Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.

Foire à la brocante et aux antiquités

place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-05 07:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Venez chiner à la foire à la brocante et aux antiquités de l’automne au Puy-en-Velay. Des exposants professionnels de la région Auvergne Rhône-Alpes vous attendent.

place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Come and bargain-hunt at the autumn antique fair in Le Puy-en-Velay. Professional exhibitors from the Auvergne Rhône-Alpes region await you.

German :

Stöbern Sie auf der Herbstmesse für Trödel und Antiquitäten in Le Puy-en-Velay. Professionelle Aussteller aus der Region Auvergne Rhône-Alpes erwarten Sie.

Italiano :

Venite a caccia di occasioni alla fiera autunnale dell’antiquariato di Le Puy-en-Velay. Vi aspettano espositori professionisti della regione Auvergne Rhône-Alpes.

Espanol :

Venga a buscar gangas a la feria de antigüedades de otoño de Le Puy-en-Velay. Le esperan expositores profesionales de la región de Auvernia Ródano-Alpes.

L’événement Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-03-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay