Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay
Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay dimanche 5 octobre 2025.
Foire à la brocante et aux antiquités
place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-10-05 07:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Venez chiner à la foire à la brocante et aux antiquités de l’automne au Puy-en-Velay. Des exposants professionnels de la région Auvergne Rhône-Alpes vous attendent.
place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr
English :
Come and bargain-hunt at the autumn antique fair in Le Puy-en-Velay. Professional exhibitors from the Auvergne Rhône-Alpes region await you.
German :
Stöbern Sie auf der Herbstmesse für Trödel und Antiquitäten in Le Puy-en-Velay. Professionelle Aussteller aus der Region Auvergne Rhône-Alpes erwarten Sie.
Italiano :
Venite a caccia di occasioni alla fiera autunnale dell’antiquariato di Le Puy-en-Velay. Vi aspettano espositori professionisti della regione Auvergne Rhône-Alpes.
Espanol :
Venga a buscar gangas a la feria de antigüedades de otoño de Le Puy-en-Velay. Le esperan expositores profesionales de la región de Auvernia Ródano-Alpes.
L’événement Foire à la brocante et aux antiquités Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-03-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay