Foire à la brocante et aux antiquités – Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 juin 2025 07:00, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Allier

Foire à la brocante et aux antiquités Les Cours des anciens combattants d’A.F.N Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-06-01 07:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Amateurs d’antiquités et de brocante, rendez-vous à Saint-Pourçain-sur-Sioule ! La Foire à la Brocante et aux Antiquités vous attend. 25 exposants professionnels vous proposent des trésors. Venez chiner !

Les Cours des anciens combattants d’A.F.N

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes collector63@sfr.fr

English :

Antiques and brocante enthusiasts, come to Saint-Pourçain-sur-Sioule! The Foire à la Brocante et aux Antiquités is waiting for you. 25 professional exhibitors offer you treasures. Come and browse!

German :

Liebhaber von Antiquitäten und Trödelmärkten sollten sich nach Saint-Pourçain-sur-Sioule begeben! Der Trödel- und Antiquitätenmarkt erwartet Sie. 25 professionelle Aussteller bieten Ihnen ihre Schätze an. Kommen Sie zum Stöbern!

Italiano :

Amanti dell’antiquariato e dell’usato, venite a Saint-Pourçain-sur-Sioule! La Foire à la Brocante et aux Antiquités vi aspetta. 25 espositori professionisti venderanno i loro tesori. Venite a contrattare!

Espanol :

Amantes de las antigüedades y los objetos de segunda mano, ¡venid a Saint-Pourçain-sur-Sioule! La Foire à la Brocante et aux Antiquités le espera. 25 expositores profesionales venderán sus tesoros. ¡Venga a regatear!

L’événement Foire à la brocante et aux antiquités Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de tourisme Val de Sioule