Foire à la Brocante et aux fleurs Avy
Foire à la Brocante et aux fleurs Avy vendredi 8 mai 2026.
Avy
Foire à la Brocante et aux fleurs
le bourg Avy Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Brocante à Avy organisé par la municipalité. L’une des plus vastes du weekend de pont du 8 mai.
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le bourg Avy 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 36 33 87 mairie@avy17.com
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English :
Brocante in Avy organized by the municipality. One of the biggest of the May 8th bridge weekend.
L’événement Foire à la Brocante et aux fleurs Avy a été mis à jour le 2026-04-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge