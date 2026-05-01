Avy

Foire à la Brocante et aux fleurs

le bourg Avy Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Brocante à Avy organisé par la municipalité. L’une des plus vastes du weekend de pont du 8 mai.

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le bourg Avy 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 36 33 87 mairie@avy17.com

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English :

Brocante in Avy organized by the municipality. One of the biggest of the May 8th bridge weekend.

L’événement Foire à la Brocante et aux fleurs Avy a été mis à jour le 2026-04-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge