Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey

Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey lundi 14 juillet 2025.

Foire à la brocante et vide-greniers

La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire

Début : 2025-07-14 07:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

La Coulée Verte située à quelques pas du centre ville accueille la Foire à la brocante et son Vide-Greniers.

Exposants professionnels qui viennent des 4 coins d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Vide-greniers réservé aux Particuliers.

La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 02 40 61

English :

The Coulée Verte, located a few steps from the city center, hosts the Flea Market and its Garage Sale.

Professional exhibitors coming from the 4 corners of Auvergne-Rhône-Alpes.

Garage sale reserved for private individuals.

German :

In der Coulée Verte, die sich nur wenige Schritte vom Stadtzentrum entfernt befindet, findet die Foire à la brocante (Trödelmarkt) und ihr Vide-Greniers (Flohmarkt) statt.

Professionelle Aussteller aus der gesamten Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Der Flohmarkt ist nur für Privatpersonen zugänglich.

Italiano :

La Coulée Verte, situata a pochi passi dal centro città, ospita il Mercato delle Pulci e il suo Garage Sale.

Espositori professionisti provenienti dai 4 angoli dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Garage sale riservato ai privati.

Espanol :

La Coulée Verte, situada a dos pasos del centro de la ciudad, acoge el Rastro y su Venta de Garaje.

Expositores profesionales procedentes de los 4 rincones de Auvernia-Ródano-Alpes.

Venta de garaje reservada a particulares.

L’événement Foire à la brocante et vide-greniers Vorey a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay