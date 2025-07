Foire à la brocante vide greniers d’été Blesle

Foire à la brocante vide greniers d’été Blesle dimanche 27 juillet 2025.

Foire à la brocante vide greniers d’été

Le vallat Blesle Haute-Loire

Tarif : – –

Date : Dimanche 2025-07-27

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Organisé par Collector63 et le concours de la mairie de Blesle

.

Le vallat Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Organized by Collector63 with the support of Blesle town hall

German :

Organisiert von Collector63 und der Unterstützung des Bürgermeisteramtes von Blesle

Italiano :

Organizzato da Collector63 con il sostegno del Comune di Blesle

Espanol :

Organizado por Collector63 con el apoyo del Ayuntamiento de Blesle

