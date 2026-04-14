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Foire à la Brocante vue sur mer Quai de la République Saint-Quay-Portrieux

Foire à la Brocante vue sur mer Quai de la République Saint-Quay-Portrieux vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Quai de la République

Adresse : Esplanade des Jardins du Port

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Foire à la Brocante vue sur mer

Quai de la République Esplanade des Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

41e édition.
Un rendez-vous avec les professionnels pour authenticité et qualité garantie, dans un cadre portuaire bucolique.

180 € les 3 jours.
Réservation à l’Office de tourisme.   .

Quai de la République Esplanade des Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64 

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English :

L’événement Foire à la Brocante vue sur mer Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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