Foire à la Brocante vue sur mer Quai de la République Saint-Quay-Portrieux
Foire à la Brocante vue sur mer Quai de la République Saint-Quay-Portrieux vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Foire à la Brocante vue sur mer
Quai de la République Esplanade des Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
41e édition.
Un rendez-vous avec les professionnels pour authenticité et qualité garantie, dans un cadre portuaire bucolique.
180 € les 3 jours.
Réservation à l’Office de tourisme. .
Quai de la République Esplanade des Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement Foire à la Brocante vue sur mer Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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