Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire
Rue des Anciens Combattants Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 06:00:00
2025-09-28
Foire à la Gaufre et Vide grenier.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement 2€ le mètre.
Infos et réservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public
Rue des Anciens Combattants Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49
English :
Waffle fair and garage sale.
Refreshments and catering on site.
Pitch: 2? per metre.
Information and reservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Event organized by Association Sportive du Canton de Dompaire
German :
Foire à la Gaufre und Vide grenier.
Getränke und Speisen vor Ort.
Standplatz: 2? pro Meter.
Infos und Reservierungen: Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Organisiert von der Association Sportive du Canton de Dompaire (Sportverein des Kantons Dompaire)
Italiano :
Fiera delle cialde e mercato delle pulci.
Ristoro e ristorazione in loco.
Piazzola: 2? al metro.
Informazioni e prenotazioni Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Evento organizzato dall’Associazione Sportiva del Cantone di Dompaire
Espanol :
Feria de gofres y mercadillo.
Restauración y catering in situ.
Parcela: 2? por metro.
Información y reservas Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Evento organizado por la Association Sportive du Canton de Dompaire
L’événement Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT MIRECOURT