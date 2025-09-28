Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire

Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire dimanche 28 septembre 2025.

Foire à la Gaufre et Vide grenier

Rue des Anciens Combattants Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 06:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Foire à la Gaufre et Vide grenier.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement 2€ le mètre.

Infos et réservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49

Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public

0 .

Rue des Anciens Combattants Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49

English :

Waffle fair and garage sale.

Refreshments and catering on site.

Pitch: 2? per metre.

Information and reservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49

Event organized by Association Sportive du Canton de Dompaire

German :

Foire à la Gaufre und Vide grenier.

Getränke und Speisen vor Ort.

Standplatz: 2? pro Meter.

Infos und Reservierungen: Ludovic COLIN 06.59.87.47.49

Organisiert von der Association Sportive du Canton de Dompaire (Sportverein des Kantons Dompaire)

Italiano :

Fiera delle cialde e mercato delle pulci.

Ristoro e ristorazione in loco.

Piazzola: 2? al metro.

Informazioni e prenotazioni Ludovic COLIN 06.59.87.47.49

Evento organizzato dall’Associazione Sportiva del Cantone di Dompaire

Espanol :

Feria de gofres y mercadillo.

Restauración y catering in situ.

Parcela: 2? por metro.

Información y reservas Ludovic COLIN 06.59.87.47.49

Evento organizado por la Association Sportive du Canton de Dompaire

L’événement Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT MIRECOURT