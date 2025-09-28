Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire

Foire à la Gaufre et Vide grenier Dompaire dimanche 28 septembre 2025.

Foire à la Gaufre et Vide grenier

Rue des Anciens Combattants Dompaire Vosges

Foire à la Gaufre et Vide grenier.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement 2€ le mètre.
Infos et réservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Événement organisé par l’Association Sportive du Canton de DompaireTout public
Rue des Anciens Combattants Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 59 87 47 49 

English :

Waffle fair and garage sale.
Refreshments and catering on site.
Pitch: 2? per metre.
Information and reservations Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Event organized by Association Sportive du Canton de Dompaire

German :

Foire à la Gaufre und Vide grenier.
Getränke und Speisen vor Ort.
Standplatz: 2? pro Meter.
Infos und Reservierungen: Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Organisiert von der Association Sportive du Canton de Dompaire (Sportverein des Kantons Dompaire)

Italiano :

Fiera delle cialde e mercato delle pulci.
Ristoro e ristorazione in loco.
Piazzola: 2? al metro.
Informazioni e prenotazioni Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Evento organizzato dall’Associazione Sportiva del Cantone di Dompaire

Espanol :

Feria de gofres y mercadillo.
Restauración y catering in situ.
Parcela: 2? por metro.
Información y reservas Ludovic COLIN 06.59.87.47.49
Evento organizado por la Association Sportive du Canton de Dompaire

