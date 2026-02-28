Foire à la laine et aux plants Bouesse
Foire à la laine et aux plants Bouesse samedi 6 juin 2026.
Foire à la laine et aux plants
Bouesse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Foire à la laine et aux plants organisée par le comité des Foires.
.
Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 83 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wool and plant fair organized by the Fairs Committee.
L’événement Foire à la laine et aux plants Bouesse a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Vallée de la Creuse