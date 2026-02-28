Foire à la laine et aux plants

Bouesse Indre

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06

Foire à la laine et aux plants organisée par le comité des Foires.

Bouesse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 06 83 46

English :

Wool and plant fair organized by the Fairs Committee.

