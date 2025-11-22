Foire à la pie Foire à l’ancienne Rouans

Foire à la pie Foire à l’ancienne

Le terroir dans toute sa saveur célèbre rendez-vous annuel du village de Launay, la Foire à la Pie réunit métiers, savoir-faire et bêtes de concours à poils et à plumes.

Pour la petite histoire

Chaque année depuis le Moyen Âge, la Foire à la Pie s’installe dans la rue principale du village de Launay le 23 novembre, jour de la Saint Clément (sauf si ce jour est un dimanche).

Le village est connu pour sa Foire à la pie . Autrefois, les moines de l’abbaye de Buzay et leurs fermiers y vendaient bestiaux et chevaux, tout juste sortis des prés avant l’hiver.

Elle est appelée Foire à la Pie par la similitude de l’habit des moines (en noir et blanc) avec l’oiseau la pie.

Pourquoi on adore l’évènement ?

rendez-vous incontournable du village et de la commune de Rouans, cette foire est l’une des dernières à être présente dans la région

aujourd’hui encore des habitants passionnés, des agriculteurs locaux et les membres de la commune font perdurer cette tradition

l’ambiance de cette animation n’a pas son pareil

les enfants adorent y voirent autant d’animaux de la ferme; cochons, vaches, poules de toutes les couleurs

pour son marché aux saveurs bien de chez nous ! produits locaux, légumes et étals de viandes régaleront vos papilles !

3 bonnes raisons d’aller à la Foire à la Pie

on rapporte des saveurs locales dans son panier

se balader dans les allées animées du marché

se prendre en photos avec des animaux à plumes et à poils

Pratique

arriver de bonne heure pour profiter de l’évènement qui ne dure qu’une matinée

restauration et dégustation de produits locaux sur place

retrouvez ici les dernières informations pour organiser votre venue à l’évènement

Les avis des participants

La foire à la pie est une foire authentique et traditionnelle, qui nous plonge au cœur de la culture rurale. On y trouve de tout, des produits locaux aux animations en passant par les stands de camelots. L’ambiance est festive et conviviale, et on y rencontre des gens de tous horizons. C’est une belle occasion de découvrir la région et ses traditions.

La foire à la pie est une foire à taille humaine, qui permet de découvrir les produits locaux et les artisans de la région. Les stands sont bien espacés, ce qui permet de se promener facilement. L’ambiance est familiale et chaleureuse, et on y trouve des produits de qualité à des prix abordables. C’est une belle occasion de faire des emplettes et de se régaler.

La foire à la pie est une foire incontournable pour tous les amoureux de la tradition et des produits locaux. C’est une belle occasion de découvrir la région et de faire de bonnes affaires. L’ambiance est festive et conviviale, et on y passe toujours une excellente matinée.

Village de Launay Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 24 27

English :

Local produce at its best : a famous annual event in the village of Launay, the Foire à la Pie (Magpie Fair) brings together trades, know-how and furry and feathered show animals.

German :

Le terroir dans toute sa saveur : Der berühmte jährliche Treffpunkt des Dorfes Launay, die Foire à la Pie , vereint Berufe, Know-how und Wettkampftiere mit Haaren und Federn.

Italiano :

I prodotti locali in tutto il loro sapore : famoso evento annuale del villaggio di Launay, la Foire à la Pie riunisce mestieri, know-how e animali da esposizione pelosi e piumati.

Espanol :

Productos locales en todo su sabor : famoso acontecimiento anual en el pueblo de Launay, la Foire à la Pie reúne oficios, saber hacer y animales de exposición peludos y emplumados.

