Foire à la puériculture Salle daniel Pierre Cany-Barville

Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-10-02 08:00:00
fin : 2025-10-02 17:00:00
2025-10-02
L’association « les Canylloux » organise une Foire à la Puériculture, vêtements et jouets de 0 à 14 ans.
A la salle Daniel Pierre de 8h à 17h.
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
Pour les exposants 2,5€ le mètre (tables non fournies). Réservation au 06 22 35 83 54 .
Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 35 83 54
