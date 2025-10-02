Foire à la puériculture Salle daniel Pierre Cany-Barville

Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-10-02 08:00:00

fin : 2025-10-02 17:00:00

2025-10-02

L’association « les Canylloux » organise une Foire à la Puériculture, vêtements et jouets de 0 à 14 ans.

A la salle Daniel Pierre de 8h à 17h.

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.

Pour les exposants 2,5€ le mètre (tables non fournies). Réservation au 06 22 35 83 54 .

Salle daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 35 83 54

