Foire à la puériculture et aux jouets Salle de Sports des écoles Plouvien

Salle de Sports des écoles 105 Rue Laennec Plouvien Finistère
Début : 2025-10-26 09:00:00
fin : 2025-10-26 13:30:00
L’association “Rayons de Soleil” organise sa foire à la puériculture. Venez vendre ou chiner vêtements, jouets, matériel de puériculture… Une belle occasion pour faire de bonnes affaires ! .
Salle de Sports des écoles 105 Rue Laennec Plouvien 29860 Finistère Bretagne +33 6 86 26 87 01
