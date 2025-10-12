Foire à la puériculture et aux jouets Port-Mort
Foire à la puériculture et aux jouets Port-Mort dimanche 12 octobre 2025.
Foire à la puériculture et aux jouets
Maison de Village Port-Mort Eure
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 09:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Le comité des parents d’élèves vous invite à une grande foire à la puériculture. C’est l’occasion idéale pour dénicher vêtements, jouets, matériel et accessoires pour enfants, à petits prix et dans une ambiance conviviale.
Tarifs exposants 6 € la table, 2 € l’article volumineux exposé sur l’estrade.
Réservation dpe.portmort@gmail.com
Une buvette sera à disposition tout au long de la journée.
Événement organisé au profit de la coopérative scolaire de l’école de Port-Mort. .
Maison de Village Port-Mort 27940 Eure Normandie dpe.portmort@gmail.com
