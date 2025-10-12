Foire à la puériculture et aux jouets Port-Mort

Port-Mort

12 octobre 2025 09:00

17:00

2025-10-12

Le comité des parents d’élèves vous invite à une grande foire à la puériculture. C’est l’occasion idéale pour dénicher vêtements, jouets, matériel et accessoires pour enfants, à petits prix et dans une ambiance conviviale.

Tarifs exposants 6 € la table, 2 € l’article volumineux exposé sur l’estrade.

Réservation dpe.portmort@gmail.com

Une buvette sera à disposition tout au long de la journée.

Événement organisé au profit de la coopérative scolaire de l’école de Port-Mort. .

Maison de Village Port-Mort 27940 Eure Normandie dpe.portmort@gmail.com

