Foire à la puériculture et bourse aux jouets Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Toute la matinée du dimanche 16 novembre se tiendra une foire à la puériculture et bourse aux jouets, à la Salle Jean-Macé.
Pour réserver un emplacement (10€ la table) 07 85 08 57 53.
Sur place, boissons chaudes et gâteaux. .
Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 08 57 53 amicale.srdp@gmail.com
English :
Childcare and toy fair in Saint-Rémy-de-Provence, at the Salle Jean-Macé on Sunday 16 November from 8am to 1pm.
German :
Kinderpflegemesse und Spielzeugbörse in Saint-Rémy-de-Provence, in der Salle Jean-Macé am Sonntag, den 16. November von 8 bis 13 Uhr.
Italiano :
Fiera dell’infanzia e del giocattolo a Saint-Rémy-de-Provence, presso la Salle Jean-Macé domenica 16 novembre dalle 8.00 alle 13.00.
Espanol :
Feria de la puericultura y el juguete en Saint-Rémy-de-Provence, en la Salle Jean-Macé, el domingo 16 de noviembre de 8.00 a 13.00 h.
L’événement Foire à la puériculture et bourse aux jouets Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles