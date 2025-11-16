Foire à la puériculture et bourse aux jouets Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Foire à la puériculture et bourse aux jouets Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence dimanche 16 novembre 2025.

Foire à la puériculture et bourse aux jouets

Dimanche 16 novembre 2025 de 8h à 13h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : Dimanche 16 novembre 2025

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 13:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Foire à la puériculture et bourse aux jouets à Saint-Rémy-de-Provence, à la Salle Jean-Macé le dimanche 16 novembre de 8h à 13h.

Toute la matinée du dimanche 16 novembre se tiendra une foire à la puériculture et bourse aux jouets, à la Salle Jean-Macé.



Pour réserver un emplacement (10€ la table) 07 85 08 57 53.



Sur place, boissons chaudes et gâteaux. .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 08 57 53 amicale.srdp@gmail.com

English :

Childcare and toy fair in Saint-Rémy-de-Provence, at the Salle Jean-Macé on Sunday 16 November from 8am to 1pm.

German :

Kinderpflegemesse und Spielzeugbörse in Saint-Rémy-de-Provence, in der Salle Jean-Macé am Sonntag, den 16. November von 8 bis 13 Uhr.

Italiano :

Fiera dell’infanzia e del giocattolo a Saint-Rémy-de-Provence, presso la Salle Jean-Macé domenica 16 novembre dalle 8.00 alle 13.00.

Espanol :

Feria de la puericultura y el juguete en Saint-Rémy-de-Provence, en la Salle Jean-Macé, el domingo 16 de noviembre de 8.00 a 13.00 h.

