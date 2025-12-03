Foire à la puériculture Halle de Saint-Ernel Landerneau

Foire à la puériculture

Halle de Saint-Ernel 26 rue Saint-Ernel Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:30:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Notre association vous invite à participer à sa Foire à la puériculture!

L’événement est réservé aux particuliers souhaitant vendre des vêtements enfants, jeux, jouets, objets de petite puériculture, matériel bébé… dont ils n’ont plus l’utilité. (Professionnels s’abstenir).

Pour tenir un stand (inscriptions sur helloasso.com)

– Table de 2m50: 10€

– Portant (non fourni): 3,50€.

– 122 exposants, réservation obligatoire en amont.

Petite restauration sur place. .

