Foire à la puériculture Le Cristal Plouénan

Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan Finistère
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14 13:00:00
2025-09-14
Organisé par le comité des fêtes de Plouénan. De 0 à 16 ans.
Salle chauffée, petite restauration et crêpes, accessible personnes à mobilité réduite. .
Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 73 21 39 76
