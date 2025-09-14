Foire à la puériculture Le Cristal Plouénan

Foire à la puériculture Le Cristal Plouénan dimanche 14 septembre 2025.

Foire à la puériculture

Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan Finistère

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 13:00:00

2025-09-14

Organisé par le comité des fêtes de Plouénan. De 0 à 16 ans.

Salle chauffée, petite restauration et crêpes, accessible personnes à mobilité réduite. .

Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 73 21 39 76

