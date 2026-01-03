Foire à la puériculture Le Cristal Plouénan
Foire à la puériculture Le Cristal Plouénan dimanche 12 avril 2026.
Foire à la puériculture
Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 13:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Organisée par le comité des fêtes de Plouénan. Pour le 0 à 16 ans. Crêpes et buvette sur place. .
Le Cristal 5 Rue de Prat per Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 6 73 21 39 76
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English : Foire à la puériculture
L’événement Foire à la puériculture Plouénan a été mis à jour le 2026-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX