Foire à la puériculture Plounévez-Lochrist

Début : 2025-10-12 08:30:00
fin : 2025-10-12 13:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Venez faire le plein de bonnes affaires pour vos tout-petits !
Vêtements, jouets, matériel de puériculture, livres, équipements bébé… tout pour les enfants, à petits prix !
Vente entre particuliers
Petite restauration sur place
Ne manquez pas ce rendez-vous convivial pour les familles ! .
Salle polyvalente Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 67 43 71 76
