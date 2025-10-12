Foire à la puériculture Plounévez-Lochrist

Foire à la puériculture

Salle polyvalente Plounévez-Lochrist Finistère

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

Venez faire le plein de bonnes affaires pour vos tout-petits !

Vêtements, jouets, matériel de puériculture, livres, équipements bébé… tout pour les enfants, à petits prix !

Vente entre particuliers

Petite restauration sur place

Ne manquez pas ce rendez-vous convivial pour les familles ! .

Salle polyvalente Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 6 67 43 71 76

