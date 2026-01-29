Foire a la puériculture Port-Mort

Foire a la puériculture

Maison du village Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Rendez vous le 8 mars prochain pour la 5eme édition de la Foire a la puériculture de Port Mort

Celle-ci se déroulera dans la salle des fêtes du village de 10h a 17h.

N’hésitez pas a nous contacter si vous souhaitez recevoir un dossier d’inscription

Dpe.portmort@gmail.com

Nous vous attendons nombreux en exposants et visiteurs

Tous les bénéfices de cette journées profiterons a la coopérative scolaire de l’école de Port Mort.

Nous nous tenons a votre disposition pour toutes informations. .

Maison du village Port-Mort 27940 Eure Normandie dpe.portmort@gmail.com

