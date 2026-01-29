Foire a la puériculture Port-Mort
Foire a la puériculture Port-Mort dimanche 8 mars 2026.
Foire a la puériculture
Maison du village Port-Mort Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Rendez vous le 8 mars prochain pour la 5eme édition de la Foire a la puériculture de Port Mort
Celle-ci se déroulera dans la salle des fêtes du village de 10h a 17h.
N’hésitez pas a nous contacter si vous souhaitez recevoir un dossier d’inscription
Dpe.portmort@gmail.com
Nous vous attendons nombreux en exposants et visiteurs
Tous les bénéfices de cette journées profiterons a la coopérative scolaire de l’école de Port Mort.
Nous nous tenons a votre disposition pour toutes informations. .
Maison du village Port-Mort 27940 Eure Normandie dpe.portmort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire a la puériculture
L’événement Foire a la puériculture Port-Mort a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération